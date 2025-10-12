В Белгородской области из-за удара дрона пострадали два человека

От детонации загорелись оборудование в коммерческом помещении и две машины

БЕЛГОРОД, 12 октября. /ТАСС/. Тяжелые ранения получили двое мужчин при атаке БПЛА по коммерческому объекту в Ракитянском районе Белгородской области на участке автодороги Ракитное - Белгород, сообщил оперштаб региона.

Пострадавшие получили серьезные травмы, включая минно-взрывные повреждения и множественные осколочные ранения. Мужчин доставили в Ракитянскую центральную районную больницу. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь, сообщили в оперативном штабе.

В результате взрыва загорелось два автомобиля и оборудование. Пожарные быстро ликвидировали пожар. Кроме того, были повреждены еще две машины и навес.

В поселке Пролетарский беспилотник сдетонировал на стоянке предприятия, повреждены три машины. В селе Введенская Готня беспилотный летательный аппарат атаковал грузовой автомобиль, что привело к возгоранию его кабины. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали пожар. Кроме того, в результате происшествия были повреждены еще два автомобиля.

ВСУ, по данным оперштаба, также атаковали Грайворон и Шебекино.

В Грайвороне два частных дома пострадали от ударов двух FPV-дронов. В результате повреждений выбиты окна. Еще один дрон повредил кровлю гаража. В Шебекине после повторной атаки БПЛА на территории промышленного объекта произошло возгорание одного из помещений. Пожарные службы оперативно ликвидировали огонь. В результате инцидента повреждены фасад и кровля здания. В селе Муроме в результате детонации беспилотника было повреждено остекление частного дома, сообщил оперштаб.