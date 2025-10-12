ВС РФ уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на константиновском направлении

Бойцы также поразили автотранспорт, наземный робототехнический комплекс и три квадроцикла противника

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Подразделения Южной группировки войск уничтожили автотранспорт, наземный робототехнический комплекс, три квадроцикла и пункт управления беспилотниками ВСУ на константиновском направлении в ДНР. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

"На константиновском направлении в ДНР операторами БПЛА Южной группировки войск в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности вблизи одной из лесополос в районе н. п. Степановка было замечено движение транспорта ВСУ. В ходе наблюдения выявлены два квадроцикла <...>. Артиллерийским расчетом Южной группировки по выявленной цели незамедлительно было нанесено огневое поражение", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что в дальнейшем были выявлены и уничтожены еще один замаскированный квадроцикл и пункт управления беспилотниками. Помимо этого, на константиновском направлении были уничтожены пикап с боекомплектом в жилой застройке, единица автотранспорта на дороге южнее населенного пункта, а также пикап, передвигающийся по дороге севернее Белокузьминовки.

Кроме того, в министерстве рассказали, что бойцы 6-й мотострелковой дивизии уничтожили НРТК и машину противника.