Пушилин: армия РФ ломает оборону ВСУ на стыке ДНР с Днепропетровской областью

Группировка войск "Восток" продолжает штурмовые действия, подчеркнул глава ДНР
17:26
обновлено 17:39

ДОНЕЦК, 12 октября. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Восток" Вооруженных сил РФ продвигается в Днепропетровской области, ломая оборону ВСУ. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

"Группировка войск "Восток" продолжает штурмовые действия, продолжает ломать оборону противника уже в Днепропетровской области и продвигается вглубь обороны противника. Вооруженные формирования Украины терпят поражение в районах населенных пунктов Степовое, Сосновка и Вербовое в Днепропетровской области", - сказал Пушилин на видео, опубликованном в Telegram-канале. 

