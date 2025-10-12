Марочко: ВС РФ берут в полуохват Северск в ДНР

Российские войска наступают на город сразу с трех направлений, сообщил военный эксперт

ЛУГАНСК, 12 октября. /ТАСС/. Российские военнослужащие берут в полуохват Северск (ДНР), наступая на город сразу с трех направлений: севера, юга и востока. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Наши военнослужащие сейчас действительно продвигаются [к Северску] сразу с нескольких направлений. Самый удачный участок - это как раз север населенного пункта. Именно туда наши военнослужащие уже пытаются заходить. Я бы назвал эти действия разведкой боем - о полноценном каком-то закреплении там пока говорить рано. Также с Верхнекаменского, с района Серебрянки продвигаются, то есть с восточного направления, ну и давят с южного фланга наши войска, то есть сейчас идет такой полуохват данного населенного пункта. По-другому там действовать просто невозможно: в лоб идти на укрепрайоны [противника], конечно, не целесообразно", - сказал он.

Военный эксперт добавил, что Северск - сложный населенный пункт, поскольку он изначально строился, "как форпост еще во времена Российской империи", вокруг него расположено большое количество стратегических высот противника. "Нашим ребятам действительно приходится очень сложно в данном районе [продвигаться]. Там [продвижение] буквально исчисляется на метры - ни на какие сотни метров, потому что противник серьезно сопротивляется. Более того, сам населенный пункт находится как бы немножко в низине", - отметил собеседник агентства.

11 октября Марочко сообщал ТАСС, что российские военнослужащие за текущую неделю продвинулись на севере Северска, а также с юга и востока от населенного пункта. По его словам, бойцы РФ начали полноценные городские бои в Северске и действуют в городе малыми маневренными группами. При этом командование ВС Украины на фоне дезертирства украинских солдат из Северска из-за продвижения сил РФ на данном участке фронта направило в соседнее Закотное боевиков из запрещенного в РФ националистического батальона "Азов", признанного террористической организацией.