Группировка "Север" уничтожила пункт управления БПЛА ВСУ в Сумской области

Цели поразили расчеты ударных FPV-дронов, сообщили в Минобороны

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Расчеты ударных FPV-дронов группировки войск "Север" уничтожили пункт управления беспилотниками противника в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве сообщили, что расчеты разведывательных БПЛА 30-го мотострелкового полка группировки "Север" выявили пункт управления беспилотной авиацией ВСУ на линии боевого соприкосновения в Сумской области.

"Для уничтожения выявленных вражеских целей расчеты БПЛА применили ударный дрон с увеличенной боевой частью, что позволило нанести максимальное огневое поражение живой силе и пункту управления украинских боевиков", - отметили в Минобороны.