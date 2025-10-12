Лукашенко назвал Зеленского проблемой в урегулировании на Украине

Президент Белоруссии отметил, что ранее был склонен обвинять европейских лидеров в недоговороспособности

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Николай Петров/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 12 октября. /ТАСС/. Проблема в урегулировании ситуации вокруг Украины в большей степени заключается во Владимире Зеленском. Такое мнение выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Вы знаете, я все больше был склонен обвинять европейских лидеров в недоговороспособности, но мы получаем массу информации в последние дни, что здесь дело не в Соединенных Штатах Америки, которые очень хотят продвижения здесь [в урегулировании ситуации вокруг Украины], не в России, которая готова к продвижению, и не в европейских лидерах, а больше во Владимире Александровиче Зеленском проблема", - сказал белорусский лидер журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Глава государства также указал на положение, в котором находится Зеленский. "Кем он будет, если он сделает вот так ни с того ни с сего, как он понимает, эти шаги?", - заявил Лукашенко. По мнению белорусского лидера, Зеленский склонен к тому, чтобы на него осуществлялось давление со стороны, так как под ним будут приняты соответствующие решения. Лукашенко также посоветовал Владимиру Зеленскому "сесть и договориться".

Президент Белоруссии выразил мнение, что обстановка в зоне боевых действий может привести к исчезновению Украины как государства.

Лукашенко отметил также интерес к конфликту у западных соседей Киева. Запад готов "оттяпать часть Украины, как это было до начала Великой Отечественной войны", указал президент Белоруссии.

"Поэтому там замес очень серьезный", - подчеркнул он.