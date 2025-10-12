Пушилин: ВС РФ расширяют зону контроля на константиновском направлении

Глава ДНР также сообщил, что продолжаются бои за Плещеевку и Иванополье

Глава ДНР Денис Пушилин © Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

ДОНЕЦК, 12 октября. /ТАСС/. Российские военнослужащие расширяют зону контроля на константиновском направлении зоны специальной военной операции и ведут бои на подступах к Константиновке Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"Расширяется зона контроля на константиновском направлении: зачищена территория южнее Клебан-Быкского водохранилища, продолжаются бои за Плещеевку и Иванополье. Боестолкновения [идут] на подступах к Константиновке", - сказал он в видео, размещенном в Telegram-канале.

Пушилин добавил, что командование ВСУ продолжает перебрасывать подкрепление к Константиновке.