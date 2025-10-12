Житель Белгородской области ранен при атаке украинских БПЛА

Реклама на ТАСС
БЕЛГОРОД, 12 октября. /ТАСС/. Осколочные ранения лица и баротравму получил находившийся в грузовом автомобиле мужчина в результате атаки беспилотника на территорию предприятия в поселке Пролетарский Ракитянского района Белгородской области. Об этом сообщил оперштаб региона.

"В поселке Пролетарский Ракитянского района беспилотник атаковал грузовой автомобиль на территории предприятия. Мужчину с осколочным ранением лица и баротравмой бригада СМП доставляет в областную клиническую больницу. Транспортное средство повреждено", - говорится в сообщении.

Атакам ВСУ подверглись еще четыре муниципалитета Белгородской области. В Грайвороне в результате сбросов взрывных устройств с БПЛА выбиты окна в частном доме, повреждены остекление, фасад и входная группа коммерческого объекта, перебита газовая труба. В селах Дорогощь и Мокрая Орловка Грайворонского округа повреждены производственный объект и два автомобиля.

В Валуйском округе в хуторе Леоновка в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника в частном доме выбиты окна, пробиты крыша и потолок, в поселке Уразово в результате детонации БПЛА повреждено остекление частного дома. Кровли, окна и фасады повреждены на предприятии в Шебекино при атаке трех беспилотников. Автомобиль и частный дом повреждены в результате атаки дрона в селе Чайки Белгородского района. Ранее оперштаб сообщал, что в ночь на воскресенье в поселке Северный под Белгородом повреждены четыре частных дома, одна единица спецтехники и пять автомобилей. 

