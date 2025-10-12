В Беловском районе Курской области из-за атаки БПЛА ранен мужчина

У него обширная рана правого плеча

Редакция сайта ТАСС

КУРСК, 12 октября. /ТАСС/. Мужчина получил ранение плеча в результате атаки БПЛА на деревню в Беловском районе Курской области. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.

"В результате атаки вражеского беспилотника на деревню Гирьи Беловского района ранен 41-летний мужчина. У него обширная рана правого плеча. Его доставили в больницу, оказали медицинскую помощь", - написал глава региона в Telegram-канале.