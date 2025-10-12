Над Курской и Белгородской областями уничтожили пять украинских БПЛА
Редакция сайта ТАСС
09:22
МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Силы ПВО уничтожили над Курской и Белгородской областями пять украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"12 октября в период с 09:40 мск до 12:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре БПЛА - над территорией Белгородской области и один БПЛА - над территорией Курской области", - сообщили в министерстве.