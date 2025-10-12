На Запорожье сообщили, что ВСУ ежедневно бьют по жилому сектору в Васильевке

МЕЛИТОПОЛЬ, 12 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно наносят удары по частным и многоквартирным домам прифронтовой Васильевки Запорожской области для дестабилизации мирной жизни в городе. Об этом сообщила ТАСС глава Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко.

"Разрушений очень много, сейчас ВСУ активно направляют дроны на наше направление, ежедневно есть поврежденные частные домовладения, многоквартирный жилой фонд, сейчас участились обстрелы ствольной артиллерии, "Грады" - бьют всем подряд. Просто у них агония, побед на фронте нет - нужно дестабилизировать жизнь на территории мирного населенного пункта. Статистики нет, но повреждений очень много", - сказала Романиченко.