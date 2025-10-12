В Курской области три человека ранены после атаки украинского БПЛА

Одним из пострадавших стал 15-летний подросток

КУРСК, 12 октября. /ТАСС/. В Курской области три жителя Беловского района, в том числе 15-летний подросток, ранены после атаки БПЛА. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Хинштейн.

"Сегодня в результате атаки БПЛА ранения получили три жителя Беловского района, среди которых - подросток", - говорится в сообщении.

По словам губернатора, у юноши минно-взрывная травма. Осколками повреждена левая кисть и обе ноги.

Осколочные ранения также получила 57-летняя женщина. Кроме того, серьезно пострадал 47-летний местный житель, он находится в тяжелом состоянии. Мужчина госпитализирован, врачи пытаются спасти ему жизнь, отметил Хинштейн.