В Курской области три человека ранены после атаки украинского БПЛА
11:12
КУРСК, 12 октября. /ТАСС/. В Курской области три жителя Беловского района, в том числе 15-летний подросток, ранены после атаки БПЛА. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"Сегодня в результате атаки БПЛА ранения получили три жителя Беловского района, среди которых - подросток", - говорится в сообщении.
По словам губернатора, у юноши минно-взрывная травма. Осколками повреждена левая кисть и обе ноги.
Осколочные ранения также получила 57-летняя женщина. Кроме того, серьезно пострадал 47-летний местный житель, он находится в тяжелом состоянии. Мужчина госпитализирован, врачи пытаются спасти ему жизнь, отметил Хинштейн.