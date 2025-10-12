Пленный "азовец" пожелал славянским народам жить в дружбе

Дмитрий Лысокобылко отметил, что "у каждого из нас" есть родственники среди украинцев, россиян и белорусов

Редакция сайта ТАСС

© "Оперативный простор"/ ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Украинский военнопленный из сформированной на основе 3-й отдельной штурмовой бригады "Азов" (организация признана террористической, запрещена в РФ) Дмитрий Лысокобылко пожелал народам России, Украины и Белоруссии жить в мире и дружбе.

"Ребята, хочется поскорее мира, мирного неба над головой. [Чтобы] закончилась эта война, чтобы мы жили как раньше - славянскими народами в дружбе, друг к другу ездили в гости. У каждого из нас есть родственники, то в Белоруссии, то в России, то в Украине. [Чтобы] жили как раньше, просто дружно жили", - сказал он.

Ранее ТАСС опубликовал видео, где пленный "азовец" выразил благодарность военнослужащему российской армии за спасение жизни.