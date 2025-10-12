Реклама на ТАСС
Пушилин: ВС РФ взяли под контроль южную часть Молодецкого в ДНР

Зафиксирована "достаточно горячая обстановка" в Молодецком, подчеркнул глава ДНР
Редакция сайта ТАСС
17:09
обновлено 17:21

Глава ДНР Денис Пушилин

© Сергей Фадеичев/ ТАСС

ДОНЕЦК, 12 октября. /ТАСС/. Российские подразделения взяли под свой контроль южную часть села Молодецкое в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

"Мы фиксируем достаточно горячую обстановку в Молодецком. Поступают сообщения, что российские подразделения контролируют южную часть села", - сказал Пушилин в видео, опубликованном в его Telegram-канале. 

