Пушилин: ВС РФ взяли под контроль южную часть Молодецкого в ДНР

Зафиксирована "достаточно горячая обстановка" в Молодецком, подчеркнул глава ДНР

ДОНЕЦК, 12 октября. /ТАСС/. Российские подразделения взяли под свой контроль южную часть села Молодецкое в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

"Мы фиксируем достаточно горячую обстановку в Молодецком. Поступают сообщения, что российские подразделения контролируют южную часть села", - сказал Пушилин в видео, опубликованном в его Telegram-канале.