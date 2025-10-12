Пушилин: ВС РФ взяли под контроль южную часть Молодецкого в ДНР
17:09
обновлено 17:21
ДОНЕЦК, 12 октября. /ТАСС/. Российские подразделения взяли под свой контроль южную часть села Молодецкое в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Мы фиксируем достаточно горячую обстановку в Молодецком. Поступают сообщения, что российские подразделения контролируют южную часть села", - сказал Пушилин в видео, опубликованном в его Telegram-канале.