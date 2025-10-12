Сержант ВС РФ помог артиллерии уничтожить скопление пехоты и техники ВСУ

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Российский военный Дмитрий Похабов помог расчету артиллерии уничтожить скопление пехоты и техники противника в зоне проведения СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Находясь вблизи линии боевого соприкосновения и ведя наблюдение, сержант Похабов обнаружил большое скопление живой силы и техники противника. Определив координаты, Дмитрий передал их на позицию российской артиллерии. Получив точные координаты, артиллерийская батарея открыла огонь по украинским боевикам", - рассказали в военном ведомстве.

Отмечается, что Дмитрий корректировал огонь артиллерии, что позволило выполнить задачу с минимальным расходом боеприпасов.

В Минобороны также рассказали о ефрейторе Юрии Уварове, который сумел своевременно обнаружить и уничтожить украинский разведывательный дрон, помешав противнику вычислить местоположение и численность российских военных. "Перемещаясь скрытно и заняв выгодную позицию, Юрий прицельным огнем из стрелкового оружия уничтожил дрон украинских боевиков, не позволив ему обнаружить группу, ее численность и маршрут передвижения", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что смелость и меткость ефрейтора Уварова позволили сбить вражеский дрон-разведчик, а группа продолжила выполнять поставленную боевую задачу.