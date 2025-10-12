Военная операция на Украине. Онлайн
Редакция сайта ТАСС
21:00
обновлено 21:08
Дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль в Рыльском районе Курской области, погибла 40-летняя женщина. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.
Несовершеннолетний мальчик пострадал при ударе Вооруженных сил Украины по автобусу в Горловке ДНР. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.
Предложение украинского депутата проявить милосердие к дезертирам связано с намерением побудить их вернуться в ряды ВСУ, но отправить в штурмовую пехоту. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
