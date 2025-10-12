Трансляция

Военная операция на Украине. Онлайн

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

Дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль в Рыльском районе Курской области, погибла 40-летняя женщина. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Несовершеннолетний мальчик пострадал при ударе Вооруженных сил Украины по автобусу в Горловке ДНР. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.

Предложение украинского депутата проявить милосердие к дезертирам связано с намерением побудить их вернуться в ряды ВСУ, но отправить в штурмовую пехоту. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Основные события 13 октября - в онлайн-трансляции ТАСС.