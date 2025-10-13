Боец Капрал: ВСУ в Новогригоровке оставили вооружение и форму НАТО

В числе найденных образцов - гранатомет польского происхождения

ДОНЕЦК, 13 октября. /ТАСС/. Вооружение и форма образца НАТО осталась после ВСУ в Новогригоровке Запорожской области, рассказал ТАСС стрелок 60-й бригады группировки войск "Восток" с позывным Капрал.

"Вооружение там зарубежное было. Были у них зарубежные автоматы образца НАТО, гранаты, РПГ. Была у них зарубежная натовская форма одежды, зарубежное натовское вооружение", - сказал военнослужащий.

Он добавил, что часть из них ВСУ бросили при бегстве. В числе найденных образцов - гранатомет польского происхождения.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении группировкой войск "Восток" населенного пункта Новогригоровка.