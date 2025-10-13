Марочко: Киев в боях у ЛНР потерял за неделю убитыми и ранеными 4 тыс. человек

Военный эксперт добавил, что за минувшую неделю ВС РФ также уничтожили 5 танков, 49 орудий полевой артиллерии, 2 американские установки HIMARS

ЛУГАНСК, 13 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины, включая иностранных наемников, за неделю в боях на рубежах Луганской Народной Республики убитыми и ранеными потеряли 4 тыс. человек. Наибольший ущерб противнику нанесли военные российской группировки войск "Запад". Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Потери вооруженных формирований Украины на рубежах ЛНР в зонах ответственности группировок "Север", "Юг" и "Запад" за минувшую неделю составили порядка 4 045 украинских боевиков и наемников. Наибольший ущерб в живой силе был нанесен противнику в зоне ответственности группировки войск "Запад", действующей на купянском направлении и сватовско-кременском участке в ЛНР", - сказал он, проведя анализ данных Минобороны РФ.

Военный эксперт добавил, что за минувшую неделю российские бойцы также уничтожили 5 танков, в том числе Leopard, 49 орудий полевой артиллерии, 2 американские пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS, пусковую установку реактивной системы залпового огня MLRS, 50 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 110 складов боеприпасов, горючего и материальных средств, а также почти 380 различных боевых машин противника.