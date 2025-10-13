Спецназ РФ уничтожил до 10 военных ВСУ на краматорско-дружковском направлении

Для уничтожения пехоты противника российские военные применили БПЛА разного типа

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Спецназ группировки войск "Южная" ликвидировал до 10 украинских военных на краматорско-дружковском направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Военнослужащие соединения специального назначения Южной группировки войск уничтожили до 10 боевиков ВСУ на краматорско-дружковском направлении специальной военной операции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для уничтожения пехоты противника спецназ применил БПЛА разного типа. "Разрозненные группы ВСУ наши военнослужащие уничтожили при помощи беспилотников, оснащенных системой сброса боеприпасов, а блиндажи с живой силой - ударными FPV-дронами", - сообщили в военном ведомстве.