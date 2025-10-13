В Харьковской области два дома разрушены после атаки БПЛА ВСУ

Жертв среди мирного населения нет

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины разрушили два домовладения, атакуя беспилотными летательными аппаратами освобожденные территории Харьковской области. Жертв удалось избежать, сообщил в своем Telegram-канале глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев.

Ранее Ганчев сообщал ТАСС, что с конца 2024 года ВСУ усилили атаки по гражданским объектам освобожденной части региона, чтобы давлением на мирных жителей компенсировать неудачи на фронте.

"Боевики киевского режима, применяя БПЛА, продолжают разрушать гражданские объекты на освобожденной территории Харьковской области. В результате очередной атаки дронами вооруженных формирований Украины разрушены два домовладения в селах Лиман Второй и Станция Тополи", - написал Ганчев.

Он уточнил, что жертв среди мирного населения удалось избежать.