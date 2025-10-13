Статья

Пожар на нефтебазе в Крыму и падение дрона на дом. Последствия атаки БПЛА ВСУ

Силы ПВО за ночь сбили 103 украинских БПЛА над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

Два человека пострадали при падении БПЛА на частный дом в Ростовской области. В результате атаки БПЛА произошло возгорание на нефтебазе в Феодосии в Республике Крым.

ТАСС собрал основное о последствиях.

Масштаб

Дежурные средства ПВО в период с 23:00 мск 12 октября до 07:00 мск 13 октября сбили 103 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над российскими регионами, сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, 40 БПЛА сбили над Республикой Крым, 26 - над Астраханской областью, 19 - над акваторией Черного моря, 14 - над Ростовской областью, 2 - над акваторией Азовского моря, а также по 1 - над Белгородской областью и Республикой Калмыкия.

Последствия

При падении дрона на частный жилой дом в Ростовской области пострадали два человека, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

Он уточнил, что БПЛА упал на дом около полуночи, разрушив крышу и вызвав пожар.

Пострадавшие получили осколочные ранения, медики оказывают им первую помощь.

Пожарные занимаются ликвидацией возгорания.

Украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Феодосии в Республике Крым, произошло возгорание.

По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Работа аэропортов