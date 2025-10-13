На Запорожье заявили, что обстрелы ВСУ не позволяют восстановить Васильевку

Усилия сосредоточены на обеспечении жителей водой, энергоснабжением и теплом, сообщила глава Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко

МЕЛИТОПОЛЬ, 13 октября. /ТАСС/. Продолжающиеся удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) делают нецелесообразным восстановление всех поврежденных обстрелами и изношенных объектов в городе Васильевка Запорожской области, усилия властей и региона-шефа сосредоточены на обеспечении населения водой, энергоснабжением и теплом. Об этом сообщила ТАСС глава расположенного на линии боевого соприкосновения Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко.

"Мы можем сделать капитальный ремонт школы, но когда мы понимаем, что постоянно "летит", это нецелесообразно на данный период времени. По плохой дороге можно проехать, а вот без воды, без тепла, без электричества уже сложно прожить", - сказала она.

По словам Романиченко, Республика Карелия, которая является шефским регионом Васильевского района, приоритетно участвует в восстановлении коммунальной инфраструктуры. "Коммунальная сфера очень изношена, благодаря регионам-шефам больше в тыловой части [района] - потому что в Васильевке, к сожалению, не дают этого делать - восстанавливаем коммунальную инфраструктуру, чтобы жители стабильно были с водоснабжением, чтобы в зимний период времени было тепло в домах", - отметила собеседница агентства.