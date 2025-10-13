Группировка "Восток" за сутки уничтожила семь пунктов БПЛА ВСУ

Противник также потерял до 305 военнослужащих

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток" за сутки составили четыре станции спутниковой связи Starlink и семь пунктов управления беспилотной авиацией. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Алексей Яковлев.

"В течение суток противник потерял до 305 военнослужащих, танк Т-80, буксируемую гаубицу М777, 10 автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы, 4 станции спутниковой связи Starlink и 7 пунктов управления беспилотной авиацией", - сказал Яковлев.

По его данным, подразделения группировки нанесли поражение формированиям ВСУ в районах Вишневого, Даниловки, Новониколаевки, Полтавки, Привольного и Успеновки.