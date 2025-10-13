ВС РФ уничтожили украинскую "Бабу-ягу" на краматорско-дружковском направлении

Также ликвидирован наземный робототехнический комплекс, осуществлявший эвакуацию с поля боя военнослужащего Вооруженных сил Украины

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Военнослужащие 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск уничтожили наземный робототехнический комплекс (НРТК) и тяжелый гексакоптер "Баба-яга" ВСУ на краматорско-дружковском направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции на краматорско-дружковском направлении расчетом FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск был обнаружен и уничтожен попаданием ударного БПЛА наземный робототехнический комплекс, осуществлявший эвакуацию с поля боя военнослужащего Вооруженных сил Украины. Операторами ударных дронов ЮГрВ также был уничтожен тараном в небе беспилотный летательный аппарат R-18 ("Баба-яга") противника", - говорится в сообщении.