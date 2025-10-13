Два сапера МЧС пострадали при разминировании ЛЭП в ДНР

Один сотрудник проходит лечение амбулаторно, второго прооперировали, он находится в состоянии средней степени тяжести

ДОНЕЦК, 13 октября. /ТАСС/. Ранения при разминировании ЛЭП получили два сапера МЧС России по ДНР. Об этом сообщили в МЧС РФ по ДНР.

"Двое саперов специализированного спасательного центра получили ранения во время обследования освобожденной территории на наличие боеприпасов. Их доставили в больницу. Один сотрудник проходит лечение амбулаторно, второго прооперировали, он находится в состоянии средней степени тяжести", - говорится в сообщении в его Telegram-канале.