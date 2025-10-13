ВС РФ "Ураганом" уничтожили пехоту и технику ВСУ на краснолиманском направлении

Цели были поражены на дистанции свыше 25 км

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Российский расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" 25-й армии Западной группировки войск уничтожил пункт временной дислокации, личный состав и технику противника на краснолиманском направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В этот раз расчеты "Ураганов" артиллерийской бригады 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили пункт временной дислокации, боевую технику и живую силу подразделения ВСУ на краснолиманском направлении в зоне проведения СВО. На кадрах один из расчетов РСЗО "Ураган", получив разведданные о расположении противника, оперативно приступил к выполнению боевой задачи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что цели были поражены на дистанции свыше 25 км, а корректировка огня и фиксирование уничтожения целей производились с помощью расчетов БПЛА.

В Минобороны также добавили, что в ходе выполнения боевых задач артиллеристы применяют осколочно-фугасные боеприпасы, которые позволяют нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, а также заглубленным бетонированным укреплениям.