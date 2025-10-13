Марочко: ВСУ бьют при помощи БПЛА по пытающимся дезертировать сослуживцам
ЛУГАНСК, 13 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины при помощи беспилотников наносят удары по сослуживцам, пытающимся дезертировать, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
"Бежать украинские боевики не бегут в основном потому, что сейчас система у украинских боевиков выстроена таким образом, что у них нет попросту выбора. Либо они будут находиться на линии боевого соприкосновения и гарантированно будут уничтожены нашими военнослужащими, а если они попытаются бежать, они будут уничтожены украинским командованием. Сейчас активно работают коптеры по своим же украинским боевикам и, естественно, идет разведка при помощи коптеров", - сказал он.
Военный эксперт отметил, что как только украинские солдаты при помощи БПЛА фиксируют попытку бегства сослуживцев, они сразу наносят по ним удар.