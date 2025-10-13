Марочко: ВСУ бьют при помощи БПЛА по пытающимся дезертировать сослуживцам

Военный эксперт сообщил, что как только украинские солдаты при помощи дронов фиксируют попытку бегства сослуживцев, они сразу наносят по ним удар

ЛУГАНСК, 13 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины при помощи беспилотников наносят удары по сослуживцам, пытающимся дезертировать, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"Бежать украинские боевики не бегут в основном потому, что сейчас система у украинских боевиков выстроена таким образом, что у них нет попросту выбора. Либо они будут находиться на линии боевого соприкосновения и гарантированно будут уничтожены нашими военнослужащими, а если они попытаются бежать, они будут уничтожены украинским командованием. Сейчас активно работают коптеры по своим же украинским боевикам и, естественно, идет разведка при помощи коптеров", - сказал он.

Военный эксперт отметил, что как только украинские солдаты при помощи БПЛА фиксируют попытку бегства сослуживцев, они сразу наносят по ним удар.