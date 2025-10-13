Британский доброволец рассказал об иностранных наемниках в ВСУ

Боец отметил, что лично не видел ни одного британского солдата с той стороны, однако не сомневается в том, что рано или поздно это произойдет

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Тысячи европейских наемников воюют на стороне ВСУ, особенно много британских и польских. Об этом ТАСС заявил воюющий на стороне России доброволец из Британии Эйден Миннис.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Множество [европейских наемников], это общеизвестно - вероятно, их тысячи, особенно британские и польские наемники. Сейчас к нам также приезжает много южноамериканцев, в основном колумбийцев", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что лично не видел ни одного британского солдата с той стороны. "Но их много, и, думаю, это лишь вопрос времени, когда я их увижу", - добавил он.

Ранее стало известно, что Миннис сжег свой паспорт из-за угроз правительства Великобритании лишить его гражданства из-за поддержки России. Соответствующее видео появилось на его странице в социальной сети Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Также ранее он сообщал ТАСС, что никогда не вернется на родину. По его словам, в Британии он "уже объявлен законной военной целью".