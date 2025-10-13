В Херсонской области при атаке БПЛА ранен мирный житель

Мужчина получил осколочные ранения

Редакция сайта ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 13 октября. /ТАСС/. Мирный житель получил ранения при ударе украинского дрона по автомобилю в Каховском округе Херсонской области, сообщил глава округа Павел Филипчук.

"ВСУ нанесли удар FPV-дроном по автомобилю мирного жителя. Сегодня между Сергеевкой и Чернянкой в результате атаки БПЛА по частному автомобилю пострадал водитель. Мужчина получил осколочные ранения", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что за сутки из-за действий ВСУ погиб один гражданский и еще трое пострадали. Так, в Голой Пристани прямым попаданием снаряда была убита 49-летняя женщина. Раненые также есть в Бехтерах и Новой Маячке.