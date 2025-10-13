ТАСС: ВСУ потеряли свыше 30 человек при попытке контратаки у Волчанска

Замысел и районы формирования штурмовых групп противника были вскрыты разведкой, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. ВСУ попытались вернуть утраченные позиции в Волчанске Харьковской области, в результате противник потерял свыше 30 военнослужащих. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Собеседник агентства уточнил, что ВСУ, "доукомплектовав штурмовые подразделения 57-й отдельной мотопехотной и 127-й отдельной тяжелой механизированной бригад мобилизованными, большими силами предприняли попытку вернуть утраченные позиции в Волчанске".

"Замысел и районы формирования штурмовых групп ВСУ заблаговременно вскрыты разведкой, в результате ожесточенных стрелковых боев и комплексным огневым поражением контратака отражена, противник потерял свыше 30 человек живой силы", - отметил собеседник агентства.