Марочко: ВС РФ нарастили число ударов по Северску

Противник в районе города несет колоссальные потери, отметил военный эксперт

ЛУГАНСК, 13 октября. /ТАСС/. Российские военнослужащие увеличили число ударов по Северску Донецкой Народной Республики, из-за этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут колоссальные потери. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Ввиду того, что огневое воздействие со стороны российской армии многократно возросло, когда пошла, скажем, атака на населенный пункт, то, естественно, была и артподготовка, естественно, были огневые налеты ВКС - и это все приводило к большим серьезным потерям. Хочу напомнить: раньше еще украинские боевики могли укрываться в каких-то бункерах, то есть довольно сложно было их пробивать, но сейчас мы используем те же самые ФАБы (фугасная авиационная бомба - прим. ТАСС), КАБы (корректируемая авиационная бомба - прим. ТАСС), используем бронебойные боеприпасы, которые позволяют достигать целей, то есть уничтожать гарантированно противника. Работают на этом направлении и огнеметные системы, которые тоже весьма эффективны. Так что сейчас противник несет в районе Северска колоссальные потери, но, естественно, это все скрывается от граждан [Украины]", - сказал он.

Марочко отметил, что в украинских пабликах "люди бьют тревогу", пытаясь найти так называемых без вести пропавших солдат ВСУ, воюющих в Северске, однако командование украинских войск скрывает от населения, что их ликвидировали бойцы РФ.

Ранее Марочко сообщал, что российские военнослужащие берут в полуохват Северск, наступая на город сразу с трех направлений: севера, юга и востока. По его словам, бойцы РФ начали полноценные городские бои в Северске и действуют в городе малыми маневренными группами. При этом командование ВС Украины на фоне дезертирства украинских солдат из Северска из-за продвижения сил РФ на этом участке фронта направило боевиков из запрещенного в РФ националистического батальона "Азов" в соседнее Закотное.