ВС РФ уничтожили технику ВСУ на краматорско-дружковском направлении

Боевую задачу выполнили операторы FPV-дронов Южной группировки войск

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Военнослужащие 72-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск уничтожили квадроцикл и наземный робототехнический комплекс (НРТК) на краматорско-дружковском направлении в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Операторами ударных дронов 72-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск был обнаружен квадроцикл противника. После обнаружения транспорта по нему был произведен удар FPV-дроном, вследствие чего квадроцикл противника был уничтожен. Операторы ударных дронов ЮГрВ также уничтожили наземный робототехнический комплекс противника на краматорско-дружковском направлении в зоне проведения специальной военной операции", - сообщили в ведомстве.