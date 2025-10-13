Пушилин: Киев перебрасывает резервы на Добропольский выступ

Российские войска их "перемалывают", отметил глава ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

ДОНЕЦК, 13 октября. /ТАСС/. ВСУ перебрасывают дополнительные резервы на Добропольский выступ. Как рассказал в эфире телеканала "Россия-24" глава ДНР Денис Пушилин, российские войска их "перемалывают".

"Свой функционал продолжает выполнять Добропольский выступ, где противник перебрасывает свои подразделения. Нашим бойцам приходится их просто "перемалывать". Но, тем не менее, скажем так, очень серьезный ресурс", - сказал Пушилин.