ВС РФ освободили Боровскую Андреевку и Московское

Задачи выполнили подразделения группировки войск "Запад" и "Центр"

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Российские войска за сутки освободили населенные пункты Боровская Андреевка в Харьковской области, а также Московское в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Запад" активными действиями освободили населенный пункт Боровская Андреевка Харьковской области. Подразделения группировки войск "Центр" активными наступательными действиями освободили населенный пункт Московское Донецкой Народной Республики", - сказали в военном ведомстве.