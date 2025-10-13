ВСУ открыли массированный огонь по Каменке-Днепровской

Зафиксировано не менее 10 ударов

МЕЛИТОПОЛЬ, 13 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины открыли массированный артиллерийский огонь по прифронтовому городу Каменка-Днепровская в Запорожской области, зафиксировано не менее 10 взрывов. Об этом ТАСС сообщили в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа.

"Вооруженные формирования Украины нанесли не менее 10 артиллерийских ударов по разным частям нашего города. Кроме того, зафиксирована активность дронов, в том числе в центральной части города", - сообщили ТАСС в администрации.

Данные о пострадавших и разрушениях уточняются.