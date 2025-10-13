Пленный из ВСУ рассказал, как попал на передовую под предлогом рытья окопов

Борис Шалагинов отметил почти поголовное пьянство в украинской армии, а также хаос из-за отсутствия надлежащей подготовки у солдат и четких указаний со стороны командования

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Военнопленный ВСУ Борис Шалагинов рассказал о том, что командир сказал ему, что он будет рыть окопы в безопасной зоне на наблюдательных пунктах, но вместо этого солдат оказался на передовой, несмотря на ограничения по возрасту и состоянию здоровья. Соответствующее видео предоставило Минобороны России.

"Приехал командир вечером, говорит, надо съездить в командировку недельки на две-три. Поедете в Катериновку, покопаете окопы. Я говорю, я же ограниченно годный, и возраст. [Командир ответил:] "Да ничего там страшного, вы будете копать без броников. <...> Едете на наблюдательные пункты, там людей не хватает". Вечером отвезли. И так я попал на сам передок", - сказал военнопленный.

Он отметил почти поголовное пьянство в ВСУ, а также хаос из-за отсутствия надлежащей подготовки у солдат и четких указаний со стороны командования. "Дали команду стрелять по кустам. Я говорю: какой смысл стрелять, если там никого не видно? Потом начался бой. Я выскочил, говорю ему: "Что делать? Нас всего трое". - "Иди отстреливайся, ничего не знаю". Я в воздух пострелял-пострелял, потому что никого видно не было, потом три гранаты возле окна разорвалось, и меня оглушило".

При появлении военнослужащего ВС РФ, который назвал его "дедом", Шалагинов сразу сдался в плен. Российские солдаты оказали пленному первую помощь, дали еды и сигарет.