ВС РФ зашли в восточные районы Димитрова в ДНР

Они развивают наступление в его жилых кварталах

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Российские военные зашли в восточные районы населенного пункта Димитров (украинское название - Мирноград) в ДНР и развивают наступление в его жилых кварталах. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Подразделения группировки войск "Центр" <...> зашли в восточные районы населенного пункта Димитров Донецкой Народной Республики и развивают наступление в его жилых кварталах", - сказали в МО РФ.