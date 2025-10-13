Реклама на ТАСС
ВС РФ зашли в восточные районы Димитрова в ДНР

Они развивают наступление в его жилых кварталах
МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Российские военные зашли в восточные районы населенного пункта Димитров (украинское название - Мирноград) в ДНР и развивают наступление в его жилых кварталах. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Подразделения группировки войск "Центр" <...> зашли в восточные районы населенного пункта Димитров Донецкой Народной Республики и развивают наступление в его жилых кварталах", - сказали в МО РФ. 

