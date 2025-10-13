Южная группировка войск уничтожила семь пунктов управления БПЛА ВСУ

Бойцы группировки также поразили блиндаж и бронетранспортер "Козак" противника

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск Южная уничтожили семь пунктов управления (ПУ) беспилотниками, блиндаж и бронетранспортер "Козак" ВСУ на константиновском направлении ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В ДНР на константиновском направлении в лесном массиве севернее Клебан-Быкского водохранилища операторами БПЛА Южной группировки войск в ходе ведения воздушной разведки и наблюдения за местностью обнаружены три пункта управления БПЛА Вооруженных Сил Украины. Для оперативного уничтожения выявленных целей были задействованы расчеты ударных БПЛА и 152-мм гаубиц "Мста-Б" Южной группировки войск, которые уничтожили объекты врага", - говорится в сообщении.

Еще три ПУ БПЛА и блиндаж ВСУ, по данным ведомства, были уничтожены дроноводами группировки в поселке Бересток. В Минобороны также рассказали, что расчеты БПЛА группировки уничтожили украинскую боевую бронированную машину "Козак", а артиллеристы поразили из 152-мм гаубицы "Мста-Б" еще один ПУ беспилотной авиацией.