Марочко: силы РФ за неделю улучшили положение у Ямполя, Северска и Ставков ДНР

Противник за отчетный промежуток времени продолжал вести позиционные бои и применял маневренную оборону, сообщил военный эксперт

ЛУГАНСК, 13 октября. /ТАСС/. Российские военнослужащие на минувшей неделе сосредоточили основные удары на краснолиманском и северском направлениях, что позволило улучшить тактическое положение у Ямполя, Северска и Ставков Донецкой Народной Республики. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, бойцы РФ на минувшей неделе наносил групповые сосредоточенные удары по украинским военным объектам и пунктам временной дислокации на рубежах ЛНР.

"Основные усилия ВС РФ сосредоточили на краснолиманском и северском направлениях, а также закреплении ранее достигнутых результатов. На линии боевого соприкосновения отмечены позитивные изменения в районе Ставков, Ямполя и Северска. Противник за отчетный промежуток времени продолжал вести позиционные бои и применял маневренную оборону", - сказал он, проведя анализ данных Минобороны РФ.

Военный эксперт также напомнил, что за минувшую неделю бойцы РФ освободили Отрадное Харьковской области, Кузьминовку и Федоровку Донецкой Народной Республики, а также завершили уничтожение сил противника в районе южнее Клебан-Быкского водохранилища в ДНР.