Пушилин: ВС России практически окружили Родинское в ДНР
06:25
ДОНЕЦК, 13 октября. /ТАСС/. Российские войска практически окружили группировку ВСУ в Родинском под Красноармейском, сообщил в эфире телеканала "Россия-24" глава ДНР Денис Пушилин.
"Наши подразделения смогли сковать противника в районе населенного пункта Родинское. Практически окружили его, и сейчас проходит зачистка вооруженных формирований в районе данного населенного пункта", - сказал Пушилин.