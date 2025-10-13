Пушилин: ВС России практически окружили Родинское в ДНР

Проходит зачистка вооруженных формирований ВСУ

Редакция сайта ТАСС

Глава ДНР Денис Пушилин © Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

ДОНЕЦК, 13 октября. /ТАСС/. Российские войска практически окружили группировку ВСУ в Родинском под Красноармейском, сообщил в эфире телеканала "Россия-24" глава ДНР Денис Пушилин.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Наши подразделения смогли сковать противника в районе населенного пункта Родинское. Практически окружили его, и сейчас проходит зачистка вооруженных формирований в районе данного населенного пункта", - сказал Пушилин.