Кадыров: спецназ "Ахмат" уничтожил штурмовую группу ВСУ

Атаку украинских военных отбили в Сумской области

Редакция сайта ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 13 октября. /ТАСС/. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал об уничтожении в Сумской области спецназом "Ахмат" штурмовой группы ВСУ с помощью гексакоптера. Об этом руководитель региона сообщил в своем Telegram-канале.

Читайте также

Военная операция на Украине. Хроника событий 13 октября 2025 года

По словам Кадырова, попытка атаки позиций спецназа "Ахмат" МО РФ была совершена в ночное время. "Они наверняка думали, что наши воины ночью не бдят и что можно спокойно двигаться в направлении российских позиций", - отметил глава Чеченской Республики, добавив, что расчет гексакоптера группы "Аида" спецназа "Ахмат" "полностью нарушил планы врага". Российские военные провели аэроразведку и воздушное патрулирование, в ходе которых обнаружили штурмовую группу противника. "По ней сразу же отработал наш гексокоптер, уничтожив всех ее членов. Схема действий наших воинов проста и очень эффективна как днем, так и ночью", - написал Кадыров.

Глава Чечни отметил, что операцию провели в окрестностях села Алексеевка в Сумской области.