ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью почти 90 БПЛА за сутки

БЕЛГОРОД, 13 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины за минувшие сутки атаковали населенные пункты Белгородской области с помощью почти 90 беспилотников и выпустили более 20 боеприпасов. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

"В Грайворонском муниципальном округе по городу Грайворон, поселку Горьковский, селам Головчино, Дорогощь, Дроновка, Мокрая Орловка, Новостроевка-Первая, Пороз и Сподарюшино в ходе 3 обстрелов выпущено 9 боеприпасов и произведены атаки 25 беспилотников, 5 из которых подавлены. В городе Грайворон от удара FPV-дрона рядом с МКД ранен мужчина. Пострадавший продолжает лечение в городской больнице №2 г. Белгорода", - написали в оперштабе, добавив, что повреждены три частных дома, в одной квартире выбиты окна.

По Белгородскому району ВСУ выпустили девять БПЛА, повреждены два частных дома, Борисовский район атакован с помощью трех беспилотников, последствий нет. По Валуйскому округу ВСУ выпустили 15 БПЛА, повреждены 2 частных дома, по Волоконовскому району - 1 беспилотник, повреждены окна и фасады 2 частных домов, их кровли уничтожены.

Краснояружский район атакован с помощью 5 БПЛА и 12 боеприпасов, Ракитянский район - с помощью 6 беспилотников, ранен мужчина. "Количество пострадавших от ударов дрона по коммерческому объекту на участке автодороги Рактиное - Белгород увеличилось до четырех человек. Трое из них продолжают лечение в больницах. По оценке медиков, один из пострадавших в тяжелом состоянии", - отметили в оперштабе, добавив, что еще один мирный житель ранен при атаке БПЛА на автомобиль в поселке Ракитное, он госпитализирован.

По населенным пунктам Шебекинского округа ВСУ выпустили 24 БПЛА. В Шебекино после детонации дрона возле многоквартирного дома пострадали двое детей, один мальчик доставлен в детскую областную клиническую больницу, он в тяжелом состоянии. Второй ребенок прошел обследование, предварительный диагноз не подтвердился, также повреждены два многоквартирных дома, частный дом и три помещения.