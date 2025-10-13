ТАСС: у Кондратовки Сумской области уничтожена штурмовая группа ВСУ

Противник пытался контратаковать силами 158-й отдельной механизированной бригады, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Штурмовая группа ВСУ уничтожена у Кондратовки Сумской области при попытке контратаковать. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На сумском направлении ВСУ провели одну контратаку в районе Кондратовки силами 158-й отдельной механизированной бригады. В ходе комплексного огневого поражения атака отражена, вражеская штурмовая группа полностью уничтожена", - сказал собеседник агентства.