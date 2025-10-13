Бойцы РФ "Гвоздиками" уничтожили замаскированные позиции ВСУ в Сумской области

Артиллеристы работали совместно с передовыми разведывательными группами и операторами БПЛА

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Российские артиллеристы группировки войск "Север" уничтожили замаскированные позиции противника при помощи гаубиц "Гвоздика" в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Расчеты самоходных гаубиц "Гвоздика" 30-го мотострелкового полка группировки войск "Север" уничтожили замаскированные позиции ВСУ в зоне проведения СВО в Сумской области", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что артиллеристы во взаимодействии с передовыми разведывательными группами и операторами БПЛА наносят точечные удары по укреплениям, местам сосредоточения пехоты и боевой техники, опорным пунктам и огневым точкам формирований ВСУ.

Отмечается, что стрельба может производиться как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой без предварительной подготовки.