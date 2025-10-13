Боец Капрал: солдат ВС РФ зачистил окоп ВСУ, спасаясь от гранаты

По словам военнослужащего, противник не ожидал этого

ДОНЕЦК, 13 октября. /ТАСС/. Российский военнослужащий в ходе боев за Новогригоровку зачистил украинский окоп, когда прыгнул в него, спасаясь от брошенной противником гранаты. Об этом рассказал ТАСС стрелок 60-й мотострелковой бригады группировки войск "Восток" с позывным Капрал.

"У нас был такой момент, когда в нашего бойца при взятии опорника бросили гранату. Он схватил свою гранату и забежал к ним в опорник [спасаясь] от этой их гранаты. И они как бы не ожидали этого. Начали его выталкивать просто. А он бросил свою гранату в них и выбежал на улицу. Отработано было все хорошо. Противник был подавлен", - сказал военнослужащий.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении группировкой войск "Восток" населенного пункта Новогригоровка.