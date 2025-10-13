Операторы FPV-дронов "Севера" уничтожили гаубицу ВСУ в Сумской области

Расчет орудия противника вел огонь в сторону российских подразделений

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Операторы ударных беспилотников Северной группировки войск уничтожили артиллерийское орудие противника в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Военнослужащими разведывательного подразделения группировки войск "Север" была выявлена огневая позиция ВСУ в лесном массиве в Сумской области, расчет которой вел огонь в сторону российских подразделений. После определения и подтверждения точных координат места нахождения артиллерии обнаруженная цель была оперативно уничтожена расчетом FPV-дронов", - говорится в сообщении.

Кадры боевой работы расчета ударного беспилотника были опубликованы российским военным ведомством.