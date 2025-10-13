Марочко: ВС РФ еженедельно ликвидируют у ЛНР порядка 4 тыс. солдат ВСУ

Военный эксперт отметил, что противник несет серьезные потери в районе Северска

ЛУГАНСК, 13 октября. /ТАСС/. Российские военнослужащие в боях у Луганской Народной Республики еженедельно в среднем уничтожают порядка 4 тыс. солдат Вооруженных сил Украины, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"Если мы говорим за Луганскую Народную Республику, то приблизительно каждую неделю около 4 тыс. ликвидируется украинских боевиков. Это в трех направлениях - купянский, сватовско-кременской и как раз донецкий участки. И в районе Северска сейчас серьезные потери, конечно, идут у украинских боевиков", - сказал он.

Военный эксперт отметил, что менее существенные потери, чем у Северска, Киев несет на краснолиманском направлении зоны СВО.