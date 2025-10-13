ТАСС: командир ВСУ направил своих подчиненных укладывать брусчатку у Львова

Работы выполнялись по заказу территориальных общин, с которыми были заключены договоры

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Военнослужащие одной из бригад ВСУ были направлены своим командиром укладывать брусчатку в Львовской области, а деньги с их работы он присвоил себе. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"В Львовской области заместитель командира помогал знакомому предпринимателю в укладке брусчатки. По его просьбе командир выделил нескольких военнослужащих, которые фактически работали на бизнесмена. Деньги, заработанные подчиненными, офицер ВСУ присваивал себе", - рассказал собеседник агентства.

Он пояснил, что с марта по сентябрь 2025 года военнослужащие украинской бригады укладывали брусчатку на нескольких объектах в Львовской области. Работы выполнялись по заказу территориальных общин, с которыми были заключены договоры.

Помимо этого, добавил он, украинские солдаты делали ремонт в доме бизнесмена и восстанавливали памятники на могилах его родственников - за это командование "отмазывало" их от отправки на передовую.

Ранее в российских силовых структурах рассказали ТАСС о том, что многие военнослужащие ВСУ вынуждены искать подработки на стороне, так как денежного довольствия не хватает на содержание семьи.