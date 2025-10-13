Марочко: ВС РФ вели серьезные бои у Юнаковки, ВСУ контратакуют

Военный эксперт отметил, что на этом участке находятся стратегические высоты, которые противник не хочет оставлять

ЛУГАНСК, 14 октября. /ТАСС/. Российские военнослужащие в минувшую неделю вели тяжелые бои у Юнаковки Сумской области, где Вооруженные силы Украины не оставляют попыток контрактовать, чтобы не потерять свои стратегические высоты. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"На прошлой неделе были серьезные боестолкновения юго-западне Юнаковки. Противник провел ряд серьезных контратак. Сейчас <...> боестолкновения продолжаются на этом участке. Прежде всего, там находятся стратегические высоты, и противник никак не хочет их оставлять, а для нашего продвижения нам обязательно нужно выбить всех украинских боевиков из данных укрепрайонов", - сказал он.

Марочко также отметил, что "сейчас на сумском направлении события развиваются не так интенсивно, как это было месяц назад". По его словам, это позволит "закрепиться на ранее достигнутых результатах", а также создать плацдарм для дальнейшего продвижения военных РФ.