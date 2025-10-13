Трансляция

Военная операция на Украине. Онлайн

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

Российские войска за сутки освободили населенные пункты Боровская Андреевка в Харьковской области, а также Московское в Донецкой Народной Республике.

ВС РФ зашли в восточные районы населенного пункта Димитров (украинское название - Мирноград) в ДНР и развивают наступление в его жилых кварталах.

Силы ПВО РФ с 14:00 до 17:00 мск уничтожили и перехватили над Белгородской областью семь украинских беспилотников.

